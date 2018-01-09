مزيل عرق طبيعي يبيض البشرة في أسبوع

متابعات(صدى):

يعتبر مزيل التعرق من أهم المستحضرات الجمالية التي تحتاجها المرأة يومياً من أجل الخروج من المنزل بإطلالة مكتملة، ومنعشة تدوم طوال النهار. لكن في المقابل هل تعلمين أن هذا المستحضر بالذات يسدّ مسام البشرة ليمنعها من التّنفس وبالتالي يسبب في اسوداد الجلد وظهور التّصبغات؟

لتفادي الوقوع في هذه المشكلة، تعرفي إلى خطوات صنع مزيل تعرّق طبيعي في المنزل يبيض البشرة بدلاً من فعله العكس.

مكونات الخلطة وفوائدها

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبر: يُعرف صودا الخبر بقدرته على التخلّص من الجلد الميت وتصبغات البشرة، هذا غير أنه يساهم في تبييض البشرة الداكنة والتّخلّص من آثار الحروق وحبّ الشباب. إكتشفي أيضا ما سيحصل إذا غسلتِ وجهكِ بصودا الخبز 3 مرات في الأسبوع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند: يُستعان بهذا الزيت بالذات لصنع مزيل التعرق وذلك لأنه يقضي على البكتيريا المسببة للروائح الكريهة هذا غير أنه يرطّب البشرة بشكل كاف ليمنع تعرّقها المبالغ.

ملعقة صغيرة من زيت الخزامى المعطر: يمكنك اختيار الرائحة المفضّلة لديك شرط أن تكون تركيبة الزيت طبيعية غير مصنعة وذلك لمنع إغلاق مسام البشرة والمحافظة على بياضها ورائحتها المنعشة.

طريقة التطبيق:

ضعي صودا الخبز في وعاء زجاجي كبير، أضيفي عليه زيت جوز الهند واخلطي المكونات جيّدا قبل زيادة الزيت المعطر. أعيدي مزج المكونات جيدا لتحصلي على تركيبة متماسكة.

إستعيني بعلبة مزيل تعرق فارغة واغسليها جيدا قبل إفراغ الكمية المناسبة فيها. يمكنك الإحتفاظ بما تبقى من الخليط في الثلاجة واستعماله لاحقاً.

يُذكر أن هذه التركيبة لا تساهم في منع التعرّق فحسب بل تعمل على تبييض البشرة والمحافظة على نضارتها ونعومتها أيضاً.