بالصور.. تدشين أجهزة إلكترونية لتقييم الطلاب لبيئات الاختبارات بعسير

أبها(صدى):

دشَنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، عدداً من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتقييم الأداء في عينة من المدارس، بهدف استطلاع آراء الطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات، وما يتعلق بها من توفير بيئات مناسبة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بتعليم المنطقة، أن الطلاب يبدون آرائهم ويقيمون هذه البيئات عبر خيارات تقنية متاحة في الأجهزة، مضيفاً أن ملاحظات الطلاب والطالبات تؤخذ بعين الاعتبار من خلال تحليل هذه البيانات والوصول إلى نتائج، ووضع خطط مستقبلية لمعالجة تلك الملاحظات.

كما أكد ” آل مفرح ” ، أن هذا الإجراء ضمن مشروع ” قيمنا ” ، يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات ومنحهم الفرصة في طرح آرائهم، والمشاركة الفاعلة في توفير بيئات تعليمية ملائمة.