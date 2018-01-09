اللجنة الأمنية تقر بإغلاق مكتب الجزيرة بتعز

فهمي محمد(صدى):

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز بالإجماع، على إغلاق قناة الجزيرة، نظرًا لدعمهما لقطر، في تمويل الإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت اللجنة الأمنية بتعز، الدور الخبيث للجزيرة في إثارة الفتن والقلاقل وتلفيق الأخبار الكاذبة بما يخدم سياستها، وأهدافها بتمويل قطري، لصالح ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وكان قد أشار المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، لهذا القرار، في مقطع فيديوله، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، يوجه رسالة للجزيرة، متوعدًا لها، قائلًا: ” قناة الجزيرة، شو مسوين باليمن، مخربين الدنيا باليمن، مسويين شئ غلط “.

وأضاف الشليمي عبر المقطع بالتوجه للجزيرة: ” في فرق بين المصداقية والكذب، وأنتم كاذبين “.

واستكمل، إنتظروا أخبار من اليمن خاصة من تعز، بعد قليل.