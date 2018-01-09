الإطاحة بمصنع ” الشمة ” وضبط 243 مخالفا بالعاصمة المقدسة
أطقلت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية مكثفة، فجر أمس، في إطار حملة ” وطن بلا مخاوف “؛ لمتابعة مخالفي نظامي العمل والإقامة.
وأسفرت الحملة عن الإطاحة بمصنع لمادة الشمة يدار من قبل مجهولين، وتوقيف مركبة من نوع ” دينا ” مع قائدها محملة بلحوم فاسدة مجهولة المصدر ومغلفة بأكياس لإخفائها.
كما ضبطت الجهات الأمنية 243 مخالفًا من مختلف الجنسيات وتوقيف شخص مجهول الهوية في حالة سكر وبحوزته عرق مسكر.
وتم تحرير محضر بالمضبوطات التي تم تسليمها إلى جهة الاختصاص، وتم تسليم الأشخاص بموجب محضر رسمي إلى مركز الإيواء بالشميسي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25209 ] نشر منذ 3 ساعات
الشمه تباع باالعلن
فمحلات الشيشه فاالشرايع
أمتداد شارع الفردوس🤔