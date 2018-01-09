صحة جدة ترفع درجة التأهب.. وتؤكد: تأثر 20 حالة من موجة الغبار

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحة جدة، اليوم الثلاثاء، تأثر وإصابة 20 حالة من موجة الغبار التي ضربت المحافظة صباح اليوم.

وأكدت الصحة أنه تم التنبيه على جميع مستشفياتها ومرافقها الصحية برفع درجة التأهب واستقبال جميع الحالات وتوفير الأدوية المخصصة لمثل هذه الحالات التي يزداد فيها عدد المراجعين المصابين بالأمراض التنفسية.

وناشدت المواطنين والمقيمين من المصابين بالأمراض الصدرية والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأوضاع والأجواء الترابية التي تتسبب في تهيج الشعب الهوائية.

كما حذرت مرتادي الطرق من سرعة القيادة في هذه الاجواء التي تحد من الرؤية الأفقية للسائق، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة لمنع وقوع الحوادث المرورية.