المعهد الصناعي الثانوي في تثليث يقدم 24 خريجا لسوق العمل
احتفل المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكليه التقنيه بتثليث يوم الاحد الموافق 20/ 4 / 1439 هـ بتخريح عدد 24 متدرب من قسم الكهرباء الانشائية و قسم المحركات والمركبات ،احدهم حاصل على مكافئة التفوق العلمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث اوضح مسؤول العلاقات العامة في الوحدة المهندس عبدالهادي آل عبود انه افتتح الحفل بالقران الكريم .
وألقى مدير الوحده المهندس محمد فيصل آل مسعود كلمة اشاد فيها بجهود الخريجين مقدماً له جرعة حماس للدخول الى سوق العمل وشكر الله على نعمة الامن والأمان ، كما القى وكيل التدريب المهندس بدر محمد ال بهيان كلمة تهنئة بهذه المناسبه ونصائح موجهة للخريجين ومن ثم تكريم المتدربين وتسليم مكافئة التفوق العلمي للخريج المتدرب عبدالله مبارك القحطاني.
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