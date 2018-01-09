المعهد الصناعي الثانوي في تثليث يقدم 24 خريجا لسوق العمل

سعيد العجل(صدى):

احتفل المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكليه التقنيه بتثليث يوم الاحد الموافق 20/ 4 / 1439 هـ بتخريح عدد 24 متدرب من قسم الكهرباء الانشائية و قسم المحركات والمركبات ،احدهم حاصل على مكافئة التفوق العلمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث اوضح مسؤول العلاقات العامة في الوحدة المهندس عبدالهادي آل عبود انه افتتح الحفل بالقران الكريم .

وألقى مدير الوحده المهندس محمد فيصل آل مسعود كلمة اشاد فيها بجهود الخريجين مقدماً له جرعة حماس للدخول الى سوق العمل وشكر الله على نعمة الامن والأمان ، كما القى وكيل التدريب المهندس بدر محمد ال بهيان كلمة تهنئة بهذه المناسبه ونصائح موجهة للخريجين ومن ثم تكريم المتدربين وتسليم مكافئة التفوق العلمي للخريج المتدرب عبدالله مبارك القحطاني.