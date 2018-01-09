روحاني يتجاهل ثورة الشعب.. وينتقد أمريكا

طهران(صدى):

يستمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تجاهل ثورة الشعب، التي اندلعت منذ أسبوعين، على حساب الاهتمام بأمور أخرى.

وفضل ” روحاني” في ثاني خطاب له منذ التظاهرات، أن يتحدث عن أمريكا، بدلًا من ايجاد حلول للشعب الغاضب، وقال ” روحاني ” إن الإدارة الأمريكية أخطأت في تقدير الأوضاع الحالية في إيران.

ولفت إلى أن أمريكا تدعم الاحتجاجات، مما يقلل من هيبة الإدارة الأمريكية، متجاهلًا سقوط ما يقرب من 50 قتيلًا ومئات الجرحي خلال الأيام الماضية.