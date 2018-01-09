روحاني يتجاهل ثورة الشعب.. وينتقد أمريكا
يستمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تجاهل ثورة الشعب، التي اندلعت منذ أسبوعين، على حساب الاهتمام بأمور أخرى.
وفضل ” روحاني” في ثاني خطاب له منذ التظاهرات، أن يتحدث عن أمريكا، بدلًا من ايجاد حلول للشعب الغاضب، وقال ” روحاني ” إن الإدارة الأمريكية أخطأت في تقدير الأوضاع الحالية في إيران.
ولفت إلى أن أمريكا تدعم الاحتجاجات، مما يقلل من هيبة الإدارة الأمريكية، متجاهلًا سقوط ما يقرب من 50 قتيلًا ومئات الجرحي خلال الأيام الماضية.
الروقي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 4 ساعات
اتمنى دعم الشعب بااسلحه وقنابل وصواريخ ….
ويكونون تنظيمات بمساندة العرب والخليج لضرب ايران وزعزعة امنها في كل وقت …..
بالضبط كما سلحت ايران الحوثي وداعش والنصره والحرس الثوري وحزب اللات وفيالق كثيره جدا …..
لذلك نحن نعتدي عليهم بمثل مااعتدوا علينا لانزيدوالا ننقص هذا هو الكلام الصحيح