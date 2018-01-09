” الشرقية ” تكشف معلومات عن الشخص المتذمر على كورنيش الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، منع ممارسة أنشطة غير مرخصة بكورنيش الدمام، قرار نابع من تطبيق الأنظمة على الممارسين المخالفين في الأماكن العامة.

جاء ذلك رداً منها على مقطع فيديو متداول، يظهر تذمر شخص من منعه ممارسة أنشطة على الكورنيش، حيث أشارت الأمانة إلى أن المقطع قديم جداً؛ مؤكدة أن المواطن الظاهر فيه يعتبر من المخالفين الذين يقومون بتأجير الدبابات ودراجات الأطفال دون أدنى وسائل للسلامة وبالقرب من الطرق الرئيسيّة بالكورنيش، والتي تسبب خطورة عالية على الأطفال والمتنزهين.