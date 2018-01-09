” الزكاة والدخل ” توضح نسبة ضريبة القيمة المضافة على الذهب
تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، مع استفسار أحد المواطنين حول خضوع الذهب لقيمة الضريبة المضافة من عدمه.
وورد سؤال من أحد المتابعين لحساب الهيئة عبر ” تويتر ” قائلًا: ” ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الذهب يدخل في الضريبة المضافة أو لا أفيدونا؟ “.
ورد حساب الهيئة: ” عزيزي العميل، تخضع المجوهرات (المشغولات الذهبية) لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2829 ] نشر منذ 4 ساعات
حلو الله يقويكم
في مصلحة اقتصاد البلد والله
اللهم احفظ سيدي ولي العهد
المعظم الأمير محمد بن سلمان آل سعود
اللهم وفقه يارب العالمين