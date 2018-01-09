” الزكاة والدخل ” توضح نسبة ضريبة القيمة المضافة على الذهب

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، مع استفسار أحد المواطنين حول خضوع الذهب لقيمة الضريبة المضافة من عدمه.

وورد سؤال من أحد المتابعين لحساب الهيئة عبر ” تويتر ” قائلًا: ” ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الذهب يدخل في الضريبة المضافة أو لا أفيدونا؟ “.

ورد حساب الهيئة: ” عزيزي العميل، تخضع المجوهرات (المشغولات الذهبية) لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة “.