احتراق ورشة أعمال خشبية بالكامل في مكة
تسبب تماس كهرباء، بورشة للأعمال الخشبية، في احتراق الورشة بالكامل، بالعاصمة المقدسة.
وقال المركز الوطني للعمليات الامنية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تماس كهربائي بورشة للأعمال الخشبية بـ العاصمة المقدسة -شارع الحج ، نتج عنه إحتراقها بالكامل ولا اصابات باشر الحادث الجهات المختصة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25209 ] نشر منذ 4 ساعات
إي والله شفتها
هذي قريبة من مكتبي
الله يعوضهم خير🤔
سردار[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 4 ساعات
وانا شفتها
هذي الورشة بنفس الشارع الي فيه مصنعي حق الابواب والشبابيك