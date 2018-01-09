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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

احتراق ورشة أعمال خشبية بالكامل في مكة

احتراق ورشة أعمال خشبية بالكامل في مكة
نايف السالم(صدى):

تسبب تماس كهرباء، بورشة للأعمال الخشبية، في احتراق الورشة بالكامل، بالعاصمة المقدسة.

وقال المركز الوطني للعمليات الامنية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تماس كهربائي بورشة للأعمال الخشبية بـ العاصمة المقدسة -شارع الحج ، نتج عنه إحتراقها بالكامل ولا اصابات باشر الحادث الجهات المختصة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 4 ساعات

وانا شفتها
هذي الورشة بنفس الشارع الي فيه مصنعي حق الابواب والشبابيك

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