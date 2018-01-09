احتراق ورشة أعمال خشبية بالكامل في مكة

نايف السالم(صدى):

تسبب تماس كهرباء، بورشة للأعمال الخشبية، في احتراق الورشة بالكامل، بالعاصمة المقدسة.

وقال المركز الوطني للعمليات الامنية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تماس كهربائي بورشة للأعمال الخشبية بـ العاصمة المقدسة -شارع الحج ، نتج عنه إحتراقها بالكامل ولا اصابات باشر الحادث الجهات المختصة ” .