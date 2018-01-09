أبها(صدى):

أجريت بمستشفى الملك عبدالله ببيشة جراحة ناجحة لإعادة الحركة لقدمي مصاب , حيث ساهم فريق طبي بالمستشفى في إنقاذ شاب تعرض لإصابة تسببت في تفتت بالفقرة القطنية الأولى وشلل نصفي وتهتك بالكلية اليسرى والطحال كما كان يعانى من نزيف بالبطن و شلل بالساقين .

وكان المصاب قد تم تحويله من مستشفى تثليث وبعد تقييم حالته أجريت له عملية جراحية للفقرة القطنية , وحرص الفريق الطبي خلالها على المحافظة على النخاع الشوكي، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وأصبح المريض بحالة جيدة وأستطاع تحريك قدماه اليسرى واليمنى طبيعياً .

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به كافة التخصصات الطبية .

وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال العام الماضي ” 6628 ” عملية جراحية فيما بلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17162 وبلغ عدد المراجعين 215322 مراجع منهم 133659 مراجع بقسم الطوارئ و 81663 مراجع بالعيادات الخارجية .