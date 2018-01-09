رغم القمع.. انضمام عمال جدد في إضراب مشروع ” بارس جنوبي ” بإيران

طهران(صدى):

أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن انضمام عمال جدد بقطاع النفط إلى أقرانهم المضربين بمشروع بارس جنوبي، رغم قمع مليشيا النظام الإيراني للمضربين، مؤكدة أنها منعت استخدام الهواتف المحمولة.

كما صرح المقاومة الإيرانية، بأن المتظاهرين في منطقتي حصير آباد وعلوي شلنك آباد بالآهواز، استخدموا السلاح؛ لصد هجمات مليشيا الحرس الثوري.

و بدأ بائعو الذهب والمجوهرات بمدينتي اروميه و يزد، في الإضراب عن العمل، وأغلقوا متاجرهم احتجاجاً على ابتزازهم من قبل وكلاء النظام.

وكانت قوات الحرس الثوري قد اعتقلت لأكثر من 3 آلاف متظاهر بينهم 400 امرأة؛ في محاولة من النظام لقمع المظاهرات.