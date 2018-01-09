الدفاع المدني يطلق حملة ” إجازة آمنة ” بمناسبة إجازة منتصف العام الدراسي

سعيد العجل(صدى):

تحت عنوان ” إجازة آمنة ” أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض حملة تثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بأسباب السلامة في إجازة منتصف العام الدراسي بعد التوكل على الله تعالى، وذلك خلال ارتياد المتنزهات العامة، أو المدن الترفيهية، أو الرحلات البرية.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أهمية تذكر هاتف الطوارئ (998) عند حدوث أي حالات طارئة لا سمح الله، داعيًا هواة الرحلات البرية إلى ضرورة إبلاغ الأسرة بالوجهة المقصودة للرحلة، وحمل حقيبة الإسعافات الأولية، والابتعاد عن الأماكن المعرضة للسيول، ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية، والشعاب، والمناطق المنخفضة، وإشعال النار بعيدًا عن الخيام ومراعاة اتجاه الرياح, وعدم نقل موقد الحطب إلى الخيمة إلا بعد أن يتحول إلى جمر, مع تهوية الخيمة للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والتأكّد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.

وفيما يتعلق بالمنازل، فقد شدّد الرائد محمّد الحمادي على أهمية تجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء بشكل مستمر، وفصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية أثناء النوم، واستخدام وسائل تدفئة حديثة وآمنة، وموصلات كهربائية آمنة، أما بالنسبة لمرتادي المدن الترفيهية، فقد دعا إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة الموضحة في كل لعبة، والتقيد بإرشادات المشغلين للألعاب، ومعرفة مخارج الطوارئ، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة عند حدوث طارئ.