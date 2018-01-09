عمال البناء ومصممي الديكور الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

برلين(صدى):

أشارت الرابطة الألمانية لقطاع البناء والإنشاءات أن الغبار المتواجد في أماكن البناء له الكثير من الأضرار على صحة الإنسان لاحتوائها على مادة الكوارتز التي قد تسبب سرطان الرئة.

وأضافت الرابطة أن الأنواع الأخرى من الغبار قد تسبب نوعيات مختلفة من العدوى كسرطان الغشاء المخاطي المبطن للأنف.

وأوضحت أن فئة عمال البناء ومصممي الديكور والرسامين هم الأكثر عرضة للإصابة ، محذرة إياهم ينبغي عليهم الوقاية وضرورة ارتداء واقيا للتنفس ،واستخدام الآلات السليمة أثناء العمل مشيرة إلى وجود آلات تحتوي على نظام يقوم بشفط وتنظيف الأسطح.