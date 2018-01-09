بحرية الاحتلال تعتقل وتعذب صيادين بغزة

القدس المحتلة(صدى):

أطلقت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، اليوم الثلاثاء، تجاه مركب الصيادين على بعد 4 أميال بحرية قبالة بحر السودانية شمال غرب غزة.

واعتقلت القوات خمسة صياديم، هم: أحمد منير الصعيدي، مؤمن جمال النعمان، أكرم أبو فول، محمد أبو جياب، والطفل محمد أكرم أبو فول، من على متن مركبي صيد.

وقال أحد الصيادين، أن قوات الاحتلال أجبرت المعتقلين على التجرد من ملابسهم والنزول إلى مياه البحر.

وقد استولت على المركبين، ونقلتهم جميعا إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة.