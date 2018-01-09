” صدام حسين ” يسرق بنك باكستاني

إسلام آباد(صدى):

قام حارس أمن باكستاني بسرقة البنك الذي يحرسه، قبل مرور 3 أيام على تعيينه في ظيفة حارس أمن خاص.

وسرق الباكستاني صدام حسين 26 صندوقًا للأمانات خاص بالعملاء من أحد فروع البنك المركزي الباكستاني في مدينة كراتشي بولاية السند.

واستعان بعدة أشخاص من خارج البنك لتكبيل زملائه وحبسهم في إحدى الغرف، وتعطيل كاميرات المراقبة.