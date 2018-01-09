” صدام حسين ” يسرق بنك باكستاني
قام حارس أمن باكستاني بسرقة البنك الذي يحرسه، قبل مرور 3 أيام على تعيينه في ظيفة حارس أمن خاص.
وسرق الباكستاني صدام حسين 26 صندوقًا للأمانات خاص بالعملاء من أحد فروع البنك المركزي الباكستاني في مدينة كراتشي بولاية السند.
واستعان بعدة أشخاص من خارج البنك لتكبيل زملائه وحبسهم في إحدى الغرف، وتعطيل كاميرات المراقبة.
الروقي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 4 ساعات
نفرات مخ كبير …
سمي ابو عدي …
هناك مشاريع قادمه لاناس قادمون اسمائهم كا أسماء الشخصيات البارزه والا زالوا صغار .. لكن تسميتهم بهذه الاسماء مع توافق اسم الاب ايضا يدل ان الاباء لديهم امور سيرسخونها في اذهان اطفالهم لفعلها مستقبلا … هذا والله اعلم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2829 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا لا يأ تي حتى في بسطار
الشريف صدام حسين المجيد ابو عدي
رحمه الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25209 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا مشهور فباكستان وتوه معرس
ونزل له كذا خبر
بس ياحسافه
فالأخير طلع حرااااامي😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرامي مجرم مع سبق الإصرار ,,