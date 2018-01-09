تناقض كبير لأسعار الفنادق في صالح السياحة الخارجية

نايف السالم(صدى):

شهدت أسعار الفنادق في المملكة، ومثيلاتها في دول أخرى من الدول الجاذبة للمواطنين لغرض السياحة، فروقات كبيرة، على مواقع حجز الفنادق عبر الإنترنت.

وبلغت أسعار فنادق فئة الأربعة والخمسة نجوم في المملكة، تتراوح بين 2500-10750 ريالا، مقابل الإقامة لمدة خمس ليالٍ.

في حين أن أسعار الفنادق في جزيرة بينانيغ التابعة لمملكة ماليزيا، تتراوح ما بين 890-2200 ريال، نظير الإقامة لخمس ليالٍ أيضا، وبلغت أسعار الفنادق في مدينة إسطنبول التركية في فئة الخمس نجوم للمدة ذاتها ما بين 950-1800 ريال، وروما تتراوح ما بين 2000-2800 ريال.