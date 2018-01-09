تناقض كبير لأسعار الفنادق في صالح السياحة الخارجية
شهدت أسعار الفنادق في المملكة، ومثيلاتها في دول أخرى من الدول الجاذبة للمواطنين لغرض السياحة، فروقات كبيرة، على مواقع حجز الفنادق عبر الإنترنت.
وبلغت أسعار فنادق فئة الأربعة والخمسة نجوم في المملكة، تتراوح بين 2500-10750 ريالا، مقابل الإقامة لمدة خمس ليالٍ.
في حين أن أسعار الفنادق في جزيرة بينانيغ التابعة لمملكة ماليزيا، تتراوح ما بين 890-2200 ريال، نظير الإقامة لخمس ليالٍ أيضا، وبلغت أسعار الفنادق في مدينة إسطنبول التركية في فئة الخمس نجوم للمدة ذاتها ما بين 950-1800 ريال، وروما تتراوح ما بين 2000-2800 ريال.
سلطان[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 4 ساعات
في اسباب تخلي الاسعار عندنا غالية ..
اولا (الاستادندر) لأغلب السعودين هو الشقق المفروشة ، الفنادق مايعرفوها إلا وقت العرس ،، وفي ناس تقول على الشقق المفروشة (فندق) .. واطلق شقة مفروشة عندنا ماتوصل إلى 3 نجوم ،، والاغلب نجمة .. وابو نجمة ذا اسعاره تبدا من 120 ريال وهذا لا ينصح السكن فيه ،، لكن في ناس تشوفه حاجة ممتازة وفي ناس تقدر تمشي حالها فيها وفي ناس ماتقدر تسكن فيها .. والاغلب ان الناس تقدر تسكن فيها لأسباب كثيرة ،، يعني واحد يجي من ضاحية ويسكن في اماكن مثل هذه حينبهر ، وشخص يكون غير مهتم في نظافة منزله بيشوف ذا المكان راقي ..
في ناس عايشين في بيوتها (نظافة+تعقيم وغسيل اول بأول واهتمام) ذولا مايرضيهم يسكنوا إلا في اقل شيء ابو نجمتين عشان النظافة .. وابو نجمتين للاسف اسعارها تبدا من 350 في الايام العادية ..
إنما 350 في ماليزيا تجيب لك فندق خمسة نجوم ـ وممكن تحصل كمان جناح بذا السعر ويعاملوك معاملة كأنك دبلوماسي ..
اتمنى فكرتي وصلت ..