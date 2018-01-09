بالصور.. رجلان ينقلان ثلاجة ضخمة على دراجة نارية

بانكوك(صدى):

تعرض رجلان تايلانديان لموقف صعب ، بعد الفوز بها في سحب على مجموعة من الجوائز ، حيث انهما اضطرا نقل ثلاجة ضخمة على دراجتهما النارية .

وكان الرجلان فازا بالجائزة الكبرى في حفل أقيم في مسقط رأسهما ” سيساكيت ” ، وحصلا على ثلاجة أرجوانية ضخمة، لكنهما بعد تلقى الهدية على خشبة المسرح، يبدو انهما واجها صعوبة في العودة إلى المنزل، خصوصا أنهما حضرا الحفل بدراجة نارية.

ومع ذلك، قرر الرجلان المحظوظان نقل الثلاجة على الدراجة بدلا من سيارة أجرة، وظهر أحدهما يعانق الثلاجة بكل قوة للحفاظ على توازنها.

وقال أحدهما لوسائل إعلام محلية ، إنهما كانا سعداء بالفوز لكنهما واجها صعوبة في طريقة نقل الثلاجة إلى المنزل، حيث كانت ضخمة لنقلها بواسطة سيارة أجرة، ثم اتفق هو وزميله بوضعها على الدراجة النارية، ولحسن حظهما، لم يتعرضا لأي حادث.