بالفيديو.. تعرف على ” ميزاب الكعبة ” ومن صنعه واسم الملك الذي كتب عليه

نايف السالم(صدى):

يقع ميزاب الكعبة المشرفة في الجهة الشمالية، ووضع لتصريف مياه الأمطار المتجمعة أعلى سطح الكعبة موضحة العبارات المنقوشة عليه وهوية الشخص الذي صنعه.

كتب على جانب الميزاب الأيمن والأيسر عبارة ” جدد هذا الميزاب، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية سنة 1417هـ ” .

وكتب في الجانب الأمامي ” بسم الله الرحمن الرحيم.. يا الله ” وفي الأسفل نقش عليه زخارف جميلة كتب عليها “صنعه إبراهيم أحمد بدر ،بمكة المكرمة”.

يشار أن ميزاب الكعبة هو الجزء المثبت على سطحها في الجهة الشمالية ، والممتد نحو حجر إسماعيل عليه السلام ومصرف الميه المتجمعة على سطح الكعبة عند غسل السطح أو سقوط الأمطار.