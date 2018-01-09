بالفيديو.. تعرف على ” ميزاب الكعبة ” ومن صنعه واسم الملك الذي كتب عليه
يقع ميزاب الكعبة المشرفة في الجهة الشمالية، ووضع لتصريف مياه الأمطار المتجمعة أعلى سطح الكعبة موضحة العبارات المنقوشة عليه وهوية الشخص الذي صنعه.
كتب على جانب الميزاب الأيمن والأيسر عبارة ” جدد هذا الميزاب، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية سنة 1417هـ ” .
وكتب في الجانب الأمامي ” بسم الله الرحمن الرحيم.. يا الله ” وفي الأسفل نقش عليه زخارف جميلة كتب عليها “صنعه إبراهيم أحمد بدر ،بمكة المكرمة”.
يشار أن ميزاب الكعبة هو الجزء المثبت على سطحها في الجهة الشمالية ، والممتد نحو حجر إسماعيل عليه السلام ومصرف الميه المتجمعة على سطح الكعبة عند غسل السطح أو سقوط الأمطار.
#ميزاب_الكعبة | لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في أعلى سطح الكعبة المشرفة pic.twitter.com/P6ONQv4afO
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) ٨ يناير، ٢٠١٨
الدسك22[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا ميزاب ال العباس
اعطاهم النبي لهم عليه السلام
وسقط في عهد عمر الخطاب فرجع في مكانه وقال هذا ميزاب ال العباس في الكعبة المشرفة
حتى تقوم الساعة