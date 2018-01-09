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العثور على مقبرة جماعية تضم 20 جثة بالعراق

العثور على مقبرة جماعية تضم 20 جثة بالعراق
بغداد(صدى):

أعلنت الشرطة العراقية، العثور على مقبرة جماعية في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بمحافظ نينوي.

وأكدت الشرطة أن المقبرة الجماعية تضم 20 جثة لنساء، حيث تم العثور عليها خلال عملية رفع الانقاض في الساحل.

وأوضحت أن الجثث على أجسادهن آثار تعذيب، حيث تم إعدامهن من قبل عناصر داعش أثناء محاولتهن الهروب باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل.


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