غيابات بالجملة تلحق بالأهلي.. وريبروف يواصل الاعتماد على الشباب

ماجد محمد(صدى):

ضرب نادي الأهلي بقيادة سيرجي ريبروف، غيابات بالجملة، لأسباب مختلفة بين الإصابة، وعدم العودة من الأجازات.

حيث شملت قائمة غيابات الأهلي كل من عمر السومة وتيسير الجاسم ووليد باخشوين والبرازيلي كلاوديمير ومعتز هوساوي حيث يعانوا من إصابات مختلفة.

كما يغيب علي الزبيدي؛ بسبب إيقافه 3 أشهر بقرار انضباطي، بجانب الإصابة، بينما يغيب البرازيلي ليوناردو لعدم عودته من بلاده حتى الان بعد أجازته الأخيرة، فيما يوجد حارس المرمى محمد العويس في معسكر حراس الأخضر المقام حاليا في ألمانيا.

ويكثف الفريق تحضيراته لمواجهة الباطن، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري المحترفين، ومن المتوقع أن يستمر ريبروف في الاستعانة باللاعبين الذين أضافهم إلى قائمته من الأولمبي والشباب لتدعيم الفريق.