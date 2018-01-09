بالصور.. ” كدمبل ” جزيرة جبلية لهواة الصيد بالبحر الأحمر

أبها(صدى):

تعد جزيرة ” كدمبل ” التي تقع في الجانب السعودي من البحر الأحمر واحدة من أجمل الظواهر البحرية الغريبة، وتجذب الكثير من الزوار الذين يصلون إليها عبر مركبة صغيرة تستغرق الرحلة إليها أربعة ساعات ذهابا وعودة وتبلغ تكلفة الرحلة 350 ريالا .

وهي عبارة عن جبل يقبع وسط أمواج البحر الزرقاء في مقابل القحمة التابع لمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، كما تعد جبلا بركانيا عاليا شاهق وسط البحر مع وجود رمال في أحد جهاته وبه مدرج للصعود.

وتجذب الجزيرة محبي صيد الطيور لوجود أنواع مختلفة من الطيور مثل الصقور وأنواع أخرى من الحمام ، كما يوجد أسفل الجبل 11 مقبرة لبحارة لقوا حتفهم وتم دفنهم.

وتعتبر جزيرة كدمبل واحدة ضمن 1400 جزيرة سعودية في الخليج العربي، ولم يتم استغلالها استثماريا أو سياحيا ، ويزورها فقط الرحالة والهواة وبعض المهتمين .