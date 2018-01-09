بعد تسريب أسئلة بجامعة الملك فيصل.. الإدارة تفجع الطلاب بإعادة الاختبار

علي القحطاني(صدى):

فجع طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل، بقرار الجامعة بإعادة إختبار اللغة الإنجليزية مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد ما تم تأديته والانتهاء منه يوم الأحد الماضي، واستعد الجميع لإجازاته، وذلك بعد أنباء تسريبه.

وأرسلت الجامعة رسائل نصية بإعادة الاختبار يوم الأربعاء 23 ربيع الآخر، لأكثر من 500 طالب وطالبة، وذلك بتسبب تسريب أسئلة الاختبار يوم السبت ونشرها في وسائل التواصل.

وأكدت إدارة جامعة الملك فيصل قرار إلغاء الاختبار، الذي تمّت تأديته يوم الأحد20 ربيع الآخر 1439 هـ، حيث ثبت للعمادة تسرُّب أسئلة الاختبار بناءً على ما أفادت به اللجنة المعنية بالتحقيق في الموضوع.

وأضافت الإدارة، أنه وفقا للائحة الاختبارات في مثل هذه الحالة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف لجميع الطلبة ، فقد حدّدت الجامعة لطلبتها موعد إعادة هذا الاختبار وهو يوم الأربعاء 23 ربيع الآخر 1439 هـ.