محكمة بالكويت تقضي بالسجن 10 سنوات على العشرات المنضمين إلى ” داعش “

خالد الظفيري(صدى):

حكمت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الإثنين، بسجن 19 كويتياً 10 أعوام، انضموا إلى تنظيم ” داعش ” الإرهابي، في سوريا والعراق.

واتهمت المحكمة، المطلوبين، بالانضمام إلى تنظيم محظور، يهدف إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، ومقاتلة قوات الدولتين المذكورتين، ما يعرض علاقات الكويت بهما إلى خطر القطع، بالإضافة إلى تهمة التدرب على حمل السلاح.

من جانبها، بدأت وزارة الداخلية في إحالة ملفات عشرات الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، وتورطوا في الإرهاب إلى النيابة، حيث رصدت مغادرة عدة أشخاص، منذ فترة طويلة وحرضوا على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المحظور.