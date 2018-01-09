غموض بين ” ويكليكس ” و ” ترامب ” .. والأولى تقرصن كتاب نار وغضب

واشنطن(صدى):

يستمر الغموض حول علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و منظمة ” ويكيليكس ” بعد نشر المنظمة تغريدة عبر ” تويتر ” ، تحمل رابطاً به النص الكامل لكتاب ” نار وغضب ” الذي يشكك في كفاءة الرئيس الأمريكي.

وكانت ” ويكليكس ” ، قد سرَبت الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وجون بودستا، مدير حملة منافسة ترمب، هيلاري كلينتون، قبل أشهر من الانتخابات الأمريكية 2016.

يذكر أن المنظمة كانت موضع تحقيقات من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي والكونجرس حول تدخل روسيا في الانتخابات، على اعتبار أنها ترتبط بعلاقات مع موسكو.

وحذفت إدارة ” جوجل ” الرابط الذي يحوى الملف على ” جوجل درايف ” ، فيما حذفت ويكيليكس التغريدة فيما بعد.

وأصبح الكتاب متاحاً مجاناً في نسخة ” بي دي إف ” على موقع ” جوجل درايف ” ، بعد قرصنة ويكليكس للنسخة.