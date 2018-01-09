خفض نسبة السكر بمنتجات ” كيلو قز ” لحماية الأطفال من السمنة ببريطانيا

أماني الغامدي(صدى):

دفعت الضغوط الحكومية والمدنية عملاق حبوب الإفطار ” كيلوقز ” لتخفيض نسبة السكر بحلول منتصف العام القادم.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” من التجارب الدولية: ضغوط حكومية ومدنية تدفع عملاق حبوب الإفطار ” كيلوقز ” لتخفيض نسبة السكر في منتجاتها بنسب تتراوح بين 20 إلى40% بحلول منتصف العام القادم “.

وأضاف: ” مسؤولون في الصحة البريطانية يوجهون الدعوة لشركات الأغذية والمشروبات إلى خفض نسب السكر في المنتجات بنسبة 5% هذا العام لتصل إلى 20 % بحلول 2020 ” .

وأشار : ” كيلو قز تخفض نسب السكر في منتجات حبوب الإفطار استجابة لخطط حكومية لمكافحة السمنة بين الأطفال “.