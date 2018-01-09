عميد بالجيش اليمني: نعد لمفاجآت خلال أيام لاستعادة تعز

فهمي محمد(صدى):

قال العميد ركن طاهر حميد، رئيس شعبة محور تعز، اليوم الثلاثاء، إن خسائر مليشيا الحوثي الإيرانية البشرية بلغت 18 قياديًا، و112 عنصرًا في خلال الاسبوع الأول من يناير الجاري.

وأشارفي مداخلة لفضائية ” الإخبارية ” إلى أن 50 عنصراً من ميليشيا الانقلاب بينهم أحد القيادات استسلموا للقوات الشرعية بجبهة حيس الأسبوع الماضي، مضيفًا أن حيس ستكون نقطة انطلاق نحو الحديدة، بعد إعداد الخطط والاستراتيجيات المناسبة بالتعاون مع التحالف العربي.

ولفت إلى أن المليشيا الإرهابية تتمركز الآن في ضواحي صنعاء خوفاً من تقدم قوات الجيش، متابعًا: ” نعد لمفاجآت كبيرة خلال أيام على محور تعز ستؤدي لاستعادة المناطق وفك الحصار عن المدينة”.