” كوتينيو ” يؤجل ارتدائه للرقم ” 7 ” احتراما للدولي آردا توران

طلال الغامدي(صدى):

يرغب فيليب كوتينيو، المنتقل حديثا لبرشلونة الإسباني، في اللعب وارتداء قميص يحمل رقم ” 7 ” وهو الرقم الحالي للاعب الدولي التركي، آردا توران.

وبذلك ينتظر كوتينيو رحيل توران، للإعلان عن قميصه الجديد، وسيرحل التركي في يناير الحالي . وقد رفض كوتينيو ارتداء القميص رقم 7 في تقديمه أمس الاثنين للجماهير، قبل رحيل توران احتراما له، وظهر بقميص لا يحمل رقما.

وفي حال استمرار توران في صفوف برشلونة، سيلعب كوتينيو اللعب بالقميص رقم ” 14 ” هو رقم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المنتظر رحيله للدوري الصيني في الأيام القليلة المقبلة.