تقنية المعلومات تواكب رؤية 2030 من خلال إطلاق انجازاتها للفصل الدراسي الحالي بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

شهدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة تقنية المعلومات العديد من المنجزات التي نفذت خلال الفصل الدراسي الحالي 1438/1439هـ ويأتي ذلك مواكبة لإنجازات هذا الوطن ولبناء جيل قادر على ممارسة دوره .

وتم إطلاق لوحة التحكم الشاملة لجميع الأخصائيين والاخصائيات على مستوى المملكة ( بنين – بنات ) بإضافة إلى تكوين فريق الدعم الموحد وإطلاق مؤشرات المكاتب والخدمات المساندة النمو المهني في نظام مكن التعليمي .

كما تم تنفيذ دورات وورش تدريبية عديدة بعنوان ( الهندسة الاجتماعية، و نظام نور التربوي الموحد لجميع قطاعات منطقة مكة المكرمة و قراها ، ونظام نور لرياض الأطفال والمقررات ودورة عن إدارة صيانة معامل الحاسب الآلي والبريد الالكتروني Outlook) )) حيث استهدف فيه ما يقارب 719متدربة و235 متدرب .

كما حصلت الإدارة على شهادات شكر و تقدير متعددة من قبل ( المدير العام لمبادرة المشرف التقني والمدير العام لتحكيم جائزة الاعتماد المدرسي المكي و المدير العام بمنطقة مكة على الدعم و المساندة التي قدمته الإدارة في التصفيات الختامية لمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم و السنة النبوية و علومها ).

هذا وقد تضمنت منجزات الإدارة متابعة مهام اللقطة المعلوماتية والمكانية وتطوير موقع الميزانية التشغيلية وربط 103 لقاء مرئي عبر نظام لقاء داخلي و وزاري ،وتحقيق المشاركة المجتمعية مع إدارة الموارد البشرية في تنفيذ دورة ) أسرار و خفايا الورود 2013 والإكسل من الصفر حتى الاحتراف ) بواقع236 متدربة.

وقد تم تصميم نشرات و أدلة خاصة بنظام نور وبالبريد الإلكتروني والمناسبات الوطنية و العالمية بأمن المعلومات و نشرها في الميدان التعليمي بالإضافة إلى تصميم نشرات و أدلة تثقيفية لسياسة الاستخدام المقبول للموارد و الخدمات التقنية .

بالإضافة إلى أنه تم إنشاء عدد 486 حساب للبريد الكتروني يتعلق بمدراء الإدارات على سيرفر الوزارة وإنشاء عدد 69 مجموعة خاصة على البريد الإلكتروني واعادة تعين عدد 845 كلمات المرور للبريد الالكتروني ( مدارس – ادارات ), ورفع عدد 27 مادة علمية و أدلة و لوائح على البوابة الإلكترونية وتجهيز سيرفر الإدارة لدى صحاري لاستقبال الخدمات و التطبيقات والعمل على تحديث وتطوير نظام التدريب التربوي بعدد 18 إضافة.

كما تم تقديم الدعم الفني التقني للقاء التربوي و مؤشرات الأداء المدرسي ( الكمي – النوعي ) لمنسقي و منسقات القيادة المدرسية من قبل الإشراف التربوي وحضور الورش المشاركة في التحكيم للأولمبياد الوطني للروبوت.

كما شاركت الإدارة في العديد من اللجان و المشاركات كـ (اليوم الوطني بإعداد لوحة الكترونية ، ولجنة الاستعداد للعام الجديد مع إدارة الاختبار و القبول والتعاون معها في حصر أعداد الطالبات بهوية زائر ( سوريا – يمن ) من الصف الثاني ابتدائي ، والمشاركة في دعم التطبيق الاستطلاعي و دعم نجاح التطبيق النهائي للتوسع في تقنين المقاييس النفسية و التربوية للمشروع الوطني .