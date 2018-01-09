بالفيديو.. رد فعل صادم لسائق صدم ثلاث حيوانات كنغر
أثار سائق أسترالي موجه من الغضب والاستياء بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشره فيديو عبر الفيسبوك وهو يضحك ويصور نفسه أثناء اصطدامه بثلاثة من حيوان الكنغر بسيارته ، على امتداد طريق في كوينزلاند.
وأظهر الفيديو ثلاثة من حيوانات الكنغر يجرون على الطريق قبل أن يصطدم بهم السائق ويدخل في نوبة ضحك .
ومن جانبه أكد المتحدث باسم جمعية الرفق بالحيوان في كوينزلاند لصحف محلية ، أن عقوبة الإساءة للحيوانات تصل إلى 3 سنوات وغرامة 220 ألف دولار ، مؤكدين ان التحقيق جاري من قبل الشرطة لاثبات صحة الواقعة .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 19 دقيقة
شكوناك الى الله
الا تعلم ان لها رب يحاسبك
حسبنا الله ونعم الوكيل