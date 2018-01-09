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بالفيديو.. رد فعل صادم لسائق صدم ثلاث حيوانات كنغر

بالفيديو.. رد فعل صادم لسائق صدم ثلاث حيوانات كنغر
كانبرا(صدى):

أثار سائق أسترالي موجه من الغضب والاستياء بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشره فيديو عبر الفيسبوك وهو يضحك ويصور نفسه أثناء اصطدامه بثلاثة من حيوان الكنغر بسيارته ، على امتداد طريق في كوينزلاند.

وأظهر الفيديو ثلاثة من حيوانات الكنغر يجرون على الطريق قبل أن يصطدم بهم السائق ويدخل في نوبة ضحك .

ومن جانبه أكد المتحدث باسم جمعية الرفق بالحيوان في كوينزلاند لصحف محلية ، أن عقوبة الإساءة للحيوانات تصل إلى 3 سنوات وغرامة 220 ألف دولار ، مؤكدين ان التحقيق جاري من قبل الشرطة لاثبات صحة الواقعة .


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