طفلة بالمنطقة الشرقية تتحدى الإعاقة وتستخدم أنفها في الكتابة

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت الطفلة لجين الثقفي، إحدى متحديات الإعاقة، استخدامها التكنولوجيا بإبداع؛ لحجز مكان لها بين أوائل مدرستها بالمتوسطة الرابعة في الخبر بالمنطقة الشرقية.

وأكدت ” القفي ” أثناء مقابلة ببرنامج الراصد على شاشة الإخبارية، أنها تستخدم أنفها للكتابة على الآيباد بمساعدة بسيطة من والدها في تفسير بعض كلماتها.

وأشار والد الطفلة، إلى دور والدتها لإيصال لجين لهذا الحد من التفوق؛ بتعزيز ثقتها بنفسها أمام الناس ، مناشدا وزارة الصحة بتوفير علاج لها.