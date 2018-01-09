هيئة السياحة بالشرقية تسلم 200 عامل بطاقات ” حرفي سعودي “

خالد الضبيبي(صدى):

سلّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية اليوم، 200 حرفي في المنطقة الشرقية، بطاقات ” حرفي سعودي ” التي أصدرتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ( بارع ) .

وتتضمن بطاقات ” حرفي سعودي ” التعريف بالحرفيين بأنشطتهم ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في المهرجانات والفعاليات .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبد اللطيف بن محمد البنيان , أن الحرفيين والحرفيات ، سيمثلون الركيزة الأساسية لأي فعالية أو ورش عمل تدريبية أو مشروع استثماري حرفي، لافتاً الانتباه إلى أن إصدار بطاقات ” حرفي سعودي ” جاء بمبادرة من فرع الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بالمنطقة الشرقية وبالتنسيق مع برنامج ” بارع ” ، و ذلك ضمن مشروع السجل الوطني للحرفيين والحرفيات الذي يعمل عليه البرنامج .

وأشار البنيان إلى أن السجل الوطني للحرفيين والحرفيات يُعد الوسيلة الأساسية لتوثيق العمل الحرفي في المملكة عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص من خلال حصر الحرفيين والحرفيات ضمن قاعدة بيانات متكاملة تشمل الاسم ورقم السجل المدني و العمر وجنس الحرفي وجميع المعلومات الأساسية لتكون مرجعاً للبرنامج .

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً في برنامج ” بارع ” تعمل على عدد من الأنشطة لدعم و تطوير الحرف اليدوية ودعم الحرفيين للاستثمار في هذا المجال .