بالصور.. أمير القصيم يفتتح المبنى الجديد للمركز الثقافي في بريدة

سالم المطيري(صدى):

أفتتح أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، المبنى الجديد للمركز الثقافي في بريدة بحضور وزير الثقافة والإعلام.

وقال الحساب الرسمي لمشاريع السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، المبني الجديد للمركز الثقافي ببريدة التابع لوكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية “.

وأضاف: ” وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وفور وصوله عزف السلام الملكي، بعد ذلك قص سموه شريط الافتتاح ثم تجول في أقسامه يرافقه معالي وزير الثقافة والإعلام وشاهد ما يحتويه المركز من مكاتب وخدمات ، كما اطلع سموه على معرض ” ومضة وريشة “.