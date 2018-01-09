ملياردير أمريكي: 30 مليون دولار لمساعدة الديمقراطيين في الاستحواذ على النواب

واشنطن(صدى):

وضع الملياردير الأمريكي توم ستاير، الناشط في مجال البيئة، مبلغ 30 مليون دولار هذا العام، لإنفاقها في مساعدة الديمقراطيين في الاستحواذ على مقاعد مجلس النواب الأمريكي.

وأعلن ” ستاير ” ، ان المبلغ سينفق في حشد الناخبين الشبان في عشر ولايات رئيسية، هي: فلوريدا وفرجينيا وويسكونسن وميشيغان ونيفادا وكاليفورنيا وبنسلفانيا وأيوا ونيوهامبشير وأريزونا.

وصرَح ” ستاير ” ، بأنه لن يترشح في عضوية المجلس هذا العام، مضيفاً أن معركته هي الإطاحة بترامب من منصبه.

يذكر أن ” ستاير ” ، أنفق ملايين الدولارات على إعلانات قومية تدعو لإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.