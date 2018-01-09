ملياردير أمريكي: 30 مليون دولار لمساعدة الديمقراطيين في الاستحواذ على النواب
وضع الملياردير الأمريكي توم ستاير، الناشط في مجال البيئة، مبلغ 30 مليون دولار هذا العام، لإنفاقها في مساعدة الديمقراطيين في الاستحواذ على مقاعد مجلس النواب الأمريكي.
وأعلن ” ستاير ” ، ان المبلغ سينفق في حشد الناخبين الشبان في عشر ولايات رئيسية، هي: فلوريدا وفرجينيا وويسكونسن وميشيغان ونيفادا وكاليفورنيا وبنسلفانيا وأيوا ونيوهامبشير وأريزونا.
وصرَح ” ستاير ” ، بأنه لن يترشح في عضوية المجلس هذا العام، مضيفاً أن معركته هي الإطاحة بترامب من منصبه.
يذكر أن ” ستاير ” ، أنفق ملايين الدولارات على إعلانات قومية تدعو لإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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