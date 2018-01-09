شرطة عسير تنفذ حملة أمنية في محافظات رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة

أبها(صدى):

واصلت شرطة منطقة عسير تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة (وطن بلا مخالف)، حيث شملت الحملة أمس، محافظات رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة بمنطقة عسير.

وأوضح مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي, أن فرق من شرطة المنطقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، رصدت عدة مواقع في قُرى بمحافظات رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة، يتجمع فيها عدد من المخالفين للأنظمة ومجهولي الهوية تم وضع خطة أمنية للقبض عليهم.

وشدد القرزعي على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.