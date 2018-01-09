تدشين شعار وهوية أمانة الطائف الجديدة

عبدالعزيز القثامي (صدى):

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، هوية أمانة الطائف الجديدة، وذلك خلال زيارة معاليه لجناح الأمانة بالمعرض المصاحب للقاء السنوي للقطاع البلدي وشركائه 2017، الذي أقيم بفندق إنتركونتننتال الرياض .

وقدّم أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لمعاليه، شرحاً لفلسفة ومعاني الهوية الجديدة الذي يتوسطه شعار المملكة (السيفين والنخلة)، و يضم ورد الطائف المنتج الذي تشتهر به المحافظة، وفي الجانب الآخر من الشعار مبنى الأمانة الجديد بتصميمه العصري ويرمز للجهد البلدي في المحافظة .

وأوضح أمين الطائف، أن إطلاق الهوية الجديدة تأتي ضمن خطط وبرامج الأمانة للتطوير والتنمية المستمرة في جميع أعمال الأمانة من خلال رفع كفاءة العمل والإنجاز وتطوير الخبرات، ودعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بالمحافظة والمحافظات المحيطة والمراكز والقرى التابعة لها، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على إحداث نقلة نوعية في خدماتها مواكبة للمرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا الغالية، وبما يتماشى مع برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأبان أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، اطلع على إنجازات أمانة الطائف للعام المنصرم ٢٠١٧م، وذلك في مجالات الطرق، وأعمال الصيانة، والسفلتة، والإنارة، وتنفيذ مشاريع أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمسالخ، وبرامج حملات الرقابة، ورفع المخلفات، وتنفيذ الأرصفة وممرات وجسور المشاة، وتنفيذ الفعاليات والمهرجانات، وأعمال التشجير والتجميل، والمشاريع الاستثمارية .