” تداول ” يواصل نزيف خسائره لليوم الثاني.. والموازي يتراجع هامشيا

عادل الحربي(صدى):

يواصل سوق الأسهم السعودية ” تداول ” خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع السوق الموازي ” نمو ” بشكل هامشي.

وهبط المؤشر العام ” تاسي ” ، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 7.304.8 نقطة، مسجلًا خسارة 5.46 نقطة.

كما غلب اللون الأحمر على أداء قطاعات ” تداول “، حيث تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%، وهبط الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، كما تراجع قطاع البنوك هامشيًا بنسبة 0.02%.

بينما تصدر قطاعي التأمين و الإعلام القطاعات الـ6 صاحبة اللون الأخضر مرتفعين بنسبة 0.45% و 0.2% على التوالي.

كما تراجع مؤشر السوق الموازي بخسائر هامشية بلغت 1.02 نقطة بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 3.124.82 نقطة.

وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات نحو 15 مليون سهم بلغت قيمتها 297.85 مليون ريال من خلال 10.88 ألف صفقة.