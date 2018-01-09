وظائف شاغرة بـ ” جنرال إليكتريك “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة جنرال إليكتريك المتخصصة بالصناعات الرقمية عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين للعمل بمشاريع الشركة في المملكة في الرياض والدمام والأحساء والظهران .

وأشارت الشركة للوظائف المتاحة كالتالي:

1-مستشار أول وتشترط الشركة أن يكون حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

2-رئيس الهندسة الإقليمي على أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية .

3- ميكانيكي وحاصل على شهادة الدبلوم التقني.

وأوضحت الشركة أن التقديم سيكون خلال موقعها الإلكتروني بدء من 8 يناير عبر موقعها الإلكتروني ،مضيفة على من يرغب في التقديم ومعرفة مزيد من التفاصيل يمكنه الدخول على الرابط المرفق:هنا