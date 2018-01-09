” التعليم ” : الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم السجل أو جواز السفر
مكنت وزارة التربية التعليم، الطلاب والطالبات، من الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي لجميع الصفوف، من خلال تقديم السجل المدني أو جواز السفر عبر نظام نور.
كما أطاحت الوزارة لكلا من الطالب وولي الامر، الاستفادة من الخدمات المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور ، بالتقديم عبر الرابط التاليهنا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا الوزير بصراحة شغال صح
وباقي في منصبه ودي يجلش عشرين سنة والله
متربع مثل الأسد في عرينه
وحش ما شاء الله تبارك الله