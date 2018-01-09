وظائف شاغرة بشركة إميرسون بالدمام والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” إميرسون ” الدولية المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة عن وجود عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس من السعوديين فقط وذلك للعمل في فروع الشركة بالدمام والجبيل.

وأوضحت مسمى الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

1.أمين مخزن ويشترط أن يكون حاصل على شهادة الدبلوم تخصص إدارة المستودعات.

2.مخطط مشتريات ويشترط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال واقتصاد أو هندسة.

3.مدير تطوير الأعمال وأن يكون حاصل على بكالوريوس تخصص الهندسة الكيميائية، الكهربائية ،الميكانيكية، أو الأجهزة.

وأكدت الشركة أن التقديم عبر موقعها الإلكتروني بدء من 8 يناير 2018، وعلى من يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل أو التقديم يمكنه الدخول على الرابط التالي: هنا .