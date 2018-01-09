أوزيل يستعد للرحيل عن الأرسنال ويبحث عن بديل

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر أن لاعب الارسنال الألماني مسعود أوزيل، يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق في اقرب وقت، إلا أنه لم يحدد مصيره بشكل نهائي بعد.

وقالت المصادر إن مُدرب الأرسنال الفرنسي آرسين فينغر، أبدى رغبته في استمرار اللاعب لنهاية الموسم.

ومن المتوقع أن أوزيل سينضم إلى مانشستر يونايتد إذا رحل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو اللعب مع يوفنتوس في حال خروجه في الصيف.

ويذكر أن جوزيه مورينيو لا يمانع دفع 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع أوزيل؛ ليكون بديلًا لـ هينريك ميختاريان، الذي سيرحل عن صفوف الفريق في يناير الجاري.