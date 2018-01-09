للحصول على تأشيرة.. الإمارات تحدد شرطا أساسيا للقادمين للعمل

أبوظبي(صدى):

أعلنت اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ” 1/8 ” لسنة 2017 بالإمارات، أن شهادة حسن السير والسلوك، تعد متطلباً رئيسياً للقادمين بغرض العمل؛ للحصول على تأشيرة عمل.

وأشارت إلى أن تطبيق القرار يقتصر على القادمين فقط، دون أفراد الأسرة ممن يعولونهم، كما أنها لا تطلب من القادمين للزيارة أو السياحة، وذلك بدءاً من 4 فبراير القادم.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الشهادة، يجب أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أو التي أقام فيها الخمس سنوات الأخيرة، بحيث تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.