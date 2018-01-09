سبب استعانة ” آل الشيخ ” بالمصريين في الدوري السعودي

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن سر كثرة تعاقدات الأندية بالموسم الحالي، مع اللاعبين المصريين، بأن مستوى أدائهم جيد وسعر بيعهم مناسب.

وقال آل الشيخ، في تصريحات له أمس: ” يقولون تركي آل الشيخ يحب اللعيبة المصريين، ولكن إذا كنت بجيب لاعب كويس وسعره رخيص.. ليش لأ؟، أيا كانت جنسيته طالما النادي يريده، فلا مشكلة طالما يفيد الدوري السعودي “.

وأضاف : ” أن نادي الأهلي حدثني عن احتياجه للاعب ووجدت له مؤمن زكريا، لاعب ممتاز وسجل هدفا في الزمالك اليوم “.