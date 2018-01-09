المملكة تورد كميات النفط المتعاقد عليه كاملا إلى آسيا في فبراير

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، أنها ستورد كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل لشركتي تكرير بشمال آسيا في فبراير القادم دون تغيير.

وحافظت المملكة على استقرار إمداداتها لآسيا، اليوم الثلاثاء، بعدما بلغ سعر خامها الرئيسي ” الخام العربي الخفيف ” أعلى مستوياته منذ 3 سنوات.

ووردت المملكة كامل الكميات المتعاقد عليها من الخام إلى 3 شركات تكرير آسيوية للتحميل في ديسمبر، بينما قلصت الإمدادات إلى 3 مشترين يابانيين ومشتر في كوريا الجنوبية بواقع 10% تحميل نوفمبر الماضي.