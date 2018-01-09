نيمار يوجه رسالة إلى ” كوتينيو ” بعد انتقاله لبرشلونة

طلال الغامدي(صدى):

حرص نجم برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا على توجيه رسالة تهنئة إلى زميله نجم ليفربول فيليب كوتينيو عقب انتقاله إلى صفوف البرسا.

وقال ” كوتينيو ” ، إنه استلم رسالة من نيمار، أكد من خلالها على أن الأجواء ستكون رائعة في مستودع ملابس برشلونة، قائلًا: ” أتمنى أن أكون سعيد في برشلونة “.

وأشار إلى أن نيمار هو صديق طفولة، ويلعب معه في المنتخب الوطني، قائلًا إنه لاعب عظيم.

كما أوضح أنه حتى الأن لم يكتشف ليونيل ميسي بعد، ولكنه سعيد؛ لأنه سيلعب بجانبه، لافتًا: ” جئت برشلونة لأجد موقعي “.