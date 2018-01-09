الصحة : لم تسجل أي حالة عدوى من الطيور للإنسان بالمملكة

حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تحذيرات بشأن الابتعاد عن أكل لحوم الدواجن لما تسببه من انتقال المرض للبشر هي إشاعات غير صحيحة.

وقال الحساب الرسمي للصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” إن فيروس H5N8 ، أو ما يسمى بأنفلونزا الطيور هو أحد فيروسات الأنفلونزا فصيلة A وقد ظهر هذا الفيروس في أوروبا عام 1983 بين الدواجن، ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي حالة لانتقال الإصابة من الطيور للإنسان ، وقد لوحظ وجود نشاط للفيروس بين الطيور المهاجرة في الشهرين الأخيرة بين قارتي أوروبا وآسيا “.

وأضاف: ” وسجلت المملكة عدة مواقع فهيا إصابات إيجابية بين الطيور لفصيلة أنفلونزا الطيور A نمط H5N8 وحتى اللحظة لم تسجل أي حالة عدوى من الطيور للإنسان على مستوى العالم ، ولا يتوقع أن ينتقل هذا الفيروس للبشر، وكل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تحذيرات حول الابتعاد عن أكل لحوم الدواجن لما تسببه من انتقال المرض للبشر هي إشاعات غير صحيحة “.