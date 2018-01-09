مرور مكة: الإطاحة بمفحط الـ ” فورد موستنج ” أمام مدرسة

نايف السالم(صدى):

أطاحت الإدارة العامة للمرور، بقائد مركبة مارس التفحيط عند إحدى المدارس بحي العوالي في مكة، وذلك بعد تداول مقطع له أثناء قيامه بذلك على مواقع التواصل.

وأكدت إدارة مرور العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، بعد البحث والتحري، أنه تم إحالة قائد المركبة، وهي من نوع ” فورد موستنج ” ، إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه.

وقالت الإدارة إن ما قام به قائد المركبة يعد من ضمن المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة ولا سيما أنه بالقرب من مدرسة يوجد بها المئات من الطلاب.

وأشارت الإدارة إلى أن عقوبة التفحيط في المرة الأولي 20 ألفا مع حجز المركبة والسجن، وفي المرة الثانية 40 ألفا وحجز المركبة والسجن، والمرة الثالثة 60 ألفا مع مصادرة المركبة.