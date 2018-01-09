الجيش الروسي يستبدل برامج تشغيل حواسبه لحماية المعلومات

موسكو(صدى):

قررت وزارة الدفاع الروسية، نقل جميع أجهزة الكمبيوتر إلى نظام التشغيل المحلي ” أسترا لينكس سبيشال إديشين ” ، حماية جميع معلوماتها من الاختراق.

وذكرت وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية، أن الإدارة العسكرية الروسية، تستخدم في الوقت الحالي نظام التشغيل ” ويندوز ” على أجهزة الكمبيوتر.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار بنقل جميع أجهزة الكمبيوتر التابعة للإدارة العسكرية إلى البرامج الروسية، اعتبارًا من العام الجاري وسوف تتلقى وزارة الدفاع، قريبًا، أول دفعة أنظمة “أسترا لينكس” لاختبارها في القوات العسكرية. وبعد أن تغير وزارة الدفاع الروسية نظام التشغيل على أجهزة الكمبيوتر، تخطط الإدارة لوضع البرامج المحلية على الهواتف الذكية والحاسوب اللوحي.

يذكر أن البنتاجون أعلن أيضًا عن خطط للتحويل إلى نظام التشغيل ” لينكس ” وذلك لاعتبارات أمنية. وجاء القرار بعد محاولات القراصنة لاختراق نظام السيطرة على الطائرات بدون طيار لسلاح الجو الأمريكي باستخدام ويندوز.