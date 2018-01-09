بالفيديو.. محلل اقتصادي يؤكد دور القيمة المضافة في رفع الكفاءة السلعلية والخدمية

علي القحطاني(صدى):

أعلن المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال حسين شبكشي، استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بنسبة 5% لعدة سنوات، متوقعا أنها قد تزيد أو تنقص مستقبلا.

وأكد ” شبكشي ” أثناء مقابلة إعلامية على أحدى القنوات المصرية، أن الخليج يتعامل فعليا مع واقع جديد تحت عنوان “اقتصاد ما بعد النفط”، مشيرا أن الضريبة تعد موردا من موارد الدولة بعد أن كان الاعتماد على عوائد النفط وبعض الجمارك.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى إيجابيات تطبيق الضريبة، على رأسها رفع كفاءة السلع والخدمات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.