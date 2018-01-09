لعنة الشوط الثاني تطارد زيدان
يبدو أن ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، أصابته لعنة انخفاض مستوى اللاعبين في الشوط الثاني من المباريات التي يخوضها في إطار الدوري الإسباني.
ونجح الريال خلال الشوط الأول في الدوري في تسجيل 23 هدفًا وتلقى 6 أهداف، وذلك خلال 18 مباراة.
وبالمقارنة بالشوط الثاني، فقد أحرز الريال خلال الـ 18 مباراة 9 أهداف وتلقى 10، وكانت أخر المباريات التي عانى فيها الريال من سوء أداء الشوط الثاني، في مواجهة سيلتا فيغو والتي انتهت بالتعادل الايجابي2-2.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا هو الأسطورة الصح يطربك طرب يبعد الصداع من راسك صح ههههههههههههههه
زين الدين زيدان الذي وضع له تمثال في فرنسا
وجعل الشعب الفرنسي وحكومة فرنسى يصفقون له الأيادي
ويرفعونه فوق الأكتاف
لاعب يحرث المللعب طول وعرض حرث لا يكل ولا يمل
وليس بعض لاعبين اليوم دلع وهياط ودعاية واللقاب ع الكذب
وهم لاعبين من ورق لا يسمنون ولا يغنون من جوع
لا عبين يجيبون الهم والغم والغثى والله