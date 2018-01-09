لعنة الشوط الثاني تطارد زيدان

نواف السالم(صدى):

يبدو أن ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، أصابته لعنة انخفاض مستوى اللاعبين في الشوط الثاني من المباريات التي يخوضها في إطار الدوري الإسباني.

ونجح الريال خلال الشوط الأول في الدوري في تسجيل 23 هدفًا وتلقى 6 أهداف، وذلك خلال 18 مباراة.

وبالمقارنة بالشوط الثاني، فقد أحرز الريال خلال الـ 18 مباراة 9 أهداف وتلقى 10، وكانت أخر المباريات التي عانى فيها الريال من سوء أداء الشوط الثاني، في مواجهة سيلتا فيغو والتي انتهت بالتعادل الايجابي2-2.